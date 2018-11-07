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Генерал-лейтенант США: Македония «добилась прогресса» для членства в НАТО

Политика

Балканская республика надеется стать 30-м членом Альянса уже в 2019 году

Скопье, 7 ноября 2018, 19:18 — REGNUM  Генерал-лейтенант ВВС США, заместитель председателя военного комитета НАТО Стивен Шепро заявил, что Македония «добилась значительного прогресса» для членства в альянсе, 7 ноября передает агентство Associated Press.

Шепро, а также другие высокопоставленные представители НАТО, находятся с официальным визитом в столице Македонии. Балканская республика надеется стать 30-м членом альянса уже в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Македонии уже устранило одно из главных препятствий для вступления в НАТО — республика сменит имя по соглашению с Грецией. Бывшая югославская республика вскоре будет именоваться «Северной Македонией».

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Вступление Македонии в НАТО и Европейский союз
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