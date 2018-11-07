Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит саммиты АТЭС и АСЕАН

Сеул, , 23:41 — REGNUM В ноябре президент Республики Корея Мун Чжэ Ин начнёт ежегодное турне по странам Юго-Восточной Азии и Океании: в частности, он посетит Сингапур и Папуа-Новую Гвинею. Там президент примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и форуме стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, визит в Сингапур продлится с 13 по 16 ноября. Мун Чжэ Ин проведёт ряд встреч с лидерами Индонезии, Вьетнама, Таиланда и других стран. Поездка в Папуа-Новую Гвинею начнётся 17 ноября, а на следующий день президент вернётся в Сеул. В столицу страны — Порт Морсби — прибудут главы 21 государства, входящих в АТЭС.

Главные усилия Мун Чжэ Ина будут направлены на вовлечение все большего круга стран региона в построение мира на Корейском полуострове и денуклеаризацию Северной Кореи. Также многие страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона являются одними из главных торговых партнёров Южной Кореи. Так как её внутренний рынок довольно мал, а экономика ориентирована на экспорт, расширение торговых связей — это приоритетная задача Мун Чжэ Ина.