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США и Южная Корея начали отложенные ранее морские военные учения

Политика

Учения были отложены на несколько месяцев из-за переговоров с КНДР

США и Южная Корея начали отложенные ранее морские военные учения
Иллюстрация: Defense.gov
Военно-морские учения

Сеул, 7 ноября 2018, 19:44 — REGNUM  6 ноября военные США и Республики Корея начали морские учения, проведение которых в июне было отменено ввиду переговоров в Сингапуре лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Учения продлятся две недели, в них примут участие более 500 военнослужащих — в том числе и из состава американского контингента в Японии. Также будут задействованы штурмовые вертолёты и бронетехника, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Манёвры проводятся на уровне батальонов: был выбран меньший масштаб, чтобы избежать ухудшения отношений с КНДР, которая рассматривает любые совместные учения как провокацию. Подчеркивается, что целью текущих учений является поддержание боеспособности воинских подразделений, а не отработка вторжения в Северную Корею, как это было раньше.

Подобные морские учения проводятся регулярно и часто: в 2016 году — 14 раз, в 2017 — 17; в 2018 — 11, так как их количество было сокращено из-за улучшения отношений с КНДР. На 2019 запланировано 24 раунда, однако, в случае положительной динамики в ситуации на Корейском полуострове, это число также может быть уменьшено.

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Зарубежная хроника
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