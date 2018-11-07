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В Нью-Джерси демократы разбили республиканцев на промежуточных выборах

Политика

В штате выбирали сенатора и конгрессменов

Трентон, США, 7 ноября 2018, 19:01 — REGNUM  В американском штате Нью-Джерси подсчитали 99% голосов на промежуточных выборах. Явка в штате составила 30,1% (около 2,663 млн человек) при общем населении почти 9 млн человек.

Сенатором от штата останется демократ Боб Менендис, который набрал 53% голосов избирателей. Его противник республиканец Хугин — 43,8%.

А вот на выборах конгрессменов от штата существенного преимущества добились демократы. Если до выборов у них было семь мандатов конгрессменов (у республиканцев — пять), то теперь будет 10 (у республиканцев — только два).

На данный момент республиканцы провели в сенат Конгресса США 13 человек, демократы — 21. В палату представителей прошли 193 республиканца и 220 демократов.

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Выборы в США
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