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Южная Корея и Дания будут совместно развивать зеленую энергетику

Политика

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экологического производства энергии

Южная Корея и Дания будут совместно развивать зеленую энергетику
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Солнечная энергия

Сеул, 7 ноября 2018, 22:21 — REGNUM  Республика Корея и Дания намерены расширять сотрудничество в производстве экологически чистой энергии с помощью возобновляемых источников — например, солнца и ветра. Соответствующие договоренности закреплены в меморандуме о взаимопонимании, подписанном на двустороннем энергетическом форуме, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В частности, Республика Корея и Дания будут реализовывать совместные проекты, осуществлять исследования и разработку новых источников возобновляемой энергии, а также продвигать свои идеи за рубежом. Кроме того, Южная Корея известна высокими технологиями в области хранения энергии, производстве солнечных электростанций, в то время как Дания имеет богатый опыт строительства ветряных электростанций — более 50% энергии в стране вырабатывается именно ими.

Южная Корея активно развивает производство экологически чистой электроэнергии, так как страна не обеспечена богатыми запасами нефти и газа, а угольные электростанции значительно загрязняют воздух. Сейчас доля энергии, вырабатываемой с помощью возобновляемых источников, составляет 7%; цель правительства — довести её до 20% уже к 2020 году.

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Зарубежная хроника
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