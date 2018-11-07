Южная Корея и Дания будут совместно развивать зеленую энергетику

Сеул, , 22:21 — REGNUM Республика Корея и Дания намерены расширять сотрудничество в производстве экологически чистой энергии с помощью возобновляемых источников — например, солнца и ветра. Соответствующие договоренности закреплены в меморандуме о взаимопонимании, подписанном на двустороннем энергетическом форуме, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В частности, Республика Корея и Дания будут реализовывать совместные проекты, осуществлять исследования и разработку новых источников возобновляемой энергии, а также продвигать свои идеи за рубежом. Кроме того, Южная Корея известна высокими технологиями в области хранения энергии, производстве солнечных электростанций, в то время как Дания имеет богатый опыт строительства ветряных электростанций — более 50% энергии в стране вырабатывается именно ими.

Южная Корея активно развивает производство экологически чистой электроэнергии, так как страна не обеспечена богатыми запасами нефти и газа, а угольные электростанции значительно загрязняют воздух. Сейчас доля энергии, вырабатываемой с помощью возобновляемых источников, составляет 7%; цель правительства — довести её до 20% уже к 2020 году.