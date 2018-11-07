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КНДР намерена открыть посольство в Турции

Политика

Также Северная Корея рассчитывает на получение гуманитарной помощи

КНДР намерена открыть посольство в Турции
stephan
КНДР

Пхеньян, 7 ноября 2018, 20:18 — REGNUM  КНДР выражает желание учредить в Анкаре посольство: сейчас, несмотря на наличие с 2001 года дипломатических отношений между Турцией и Северной Кореей, взаимодействие осуществляется через миссии в Болгарии. Кроме того, КНДР ожидает возобновления гуманитарной помощи со стороны Турции, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на заявление турецкого посла в Южной Корее.

Впрочем, посол Эрсин Эрчин подчеркнул, что обмен посольствами будет невозможен до тех пор, пока КНДР не завершит ядерное разоружение и с неё не будут сняты санкции ООН. В Пхеньяне такой ответ восприняли негативно, посоветовав использовать имеющиеся возможности для улучшения двусторонних отношений.

КНДР и Турция раньше были противниками: в Корейской войне 1950−1953 годов Турция официально выступила на стороне Южной Кореи. Однако с 1990-х Турция регулярно постановляла в КНДР масштабную гуманитарную помощь в виде риса и технического оборудования для сельского хозяйства. Предоставление помощи было прекращено после требования США, так как, по информации американской разведки, рис поставлялся в северокорейскую армию, а не нуждающимся гражданам.

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Зарубежная хроника
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