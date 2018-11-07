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Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Афганистан

Политика

В заявлении организации говорится, что Йенс Столтенберг встретится с лидерами страны, но причины визита не указываются

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Афганистан
Иван Шилов © ИА REGNUM
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Кабул, 7 ноября 2018, 21:43 — REGNUM  Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Афганистан, где он проведёт встречи с руководством страны командующими вооруженными силами Афганистана и международной коалиции.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», генерального секретаря НАТО сопровождают начальник Военного комитета маршал авиации Стюарт Пич и командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти.

В официальном заявлении НАТО говорится, что в ходе визита в Афганистан генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет переговоры с президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани и Главным исполнительным лицом страны Абдуллой Абдуллой.

В заявлении, однако, не указаны причины необъявленного ранее визита генерального секретаря НАТО.

Ранее Йенс Столтенберг выразил полную поддержку мирного процесса в Афганистане и заявил, что НАТО готова способствовать организации мирных переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но Альянс не будет принимать в них участия.

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Зарубежная хроника
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