Украина повторно выставит российское судно «Норд» на аукцион

Киев, , 18:56 — REGNUM Украинские власти предпримут вторую попытку продать на аукционе захваченное российское рыболовецкое судно «Норд». Об этом 7 ноября сообщил директор украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованного имущества» («СЕТАМ») Виктор Вишнёв на своей странице в Facebook.

«Арестованный сейнер «Норд» будет перевыставлен на торги со снижением цены согласно правилам проведения электронных торгов арестованными активами и найдет своего покупателя», — написал он.

Вишнёв также назвал причину срыва назначенного на сегодня аукциона. По его словам, «торги не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийного взноса для участия в торгах».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что в ходе торгов на Украине были отклонены все 12 зарегистрированных заявок от желающих приобрести судно «Норд». Причины данного решения не назывались.

Напомним, в середине октября захваченное украинскими пограничниками российское рыболовецкое судно было передано Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для продажи на аукционе. Проведение торгов было поручено государственному предприятию «СЕТАМ».

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