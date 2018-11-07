С «горячим приветом»: КПРФ в Чувашии протестует и готовится к выборам главы

Чебоксары, , 18:55 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 7 ноября, коммунисты и их сторонники провели митинг в честь 101-й годовщины Великого Октября. В отличие от прежних лет, в этом году в Чебоксарах не было шествия — столичные власти разрешили только митинговать. Главной федеральной темой стала пенсионная реформы, на региональном уровне — внедрение единых карт учащихся и банкротство «Чувашавтотранса». Меры безопасности были усилены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным коммунистов, на митинг собралось более 500 человек — в полиции отмечают, что порядка 200, но даже эта цифра по городским меркам немалая. Помимо массовости, бросилось в глаза большое количество женщин, которые не только смешались с толпой, но и занимали первые ряды с плакатами и лозунгами.

Главной темой митинга стала пенсионная реформа — об этом говорил чуть ли не каждый выступающий, и пенсионный вопрос обсуждали участники митинга, скучковавшись в группы. В партии отметили, что реском КПРФ обратился в Верховный суд Чувашии, отстаивая право регистрации инициативной группы по проведению пенсионного референдума — прошло четыре судебных заседания, решение пока не принято. Что касается региональной тематики, то выступающие требовали в оснвоном возврат на рынок пассажирских перевозок банкротного ГУП «Чувашавтотранс» и протестовали против внедрения в школах единой карты учащихся, ссылаясь на использование персональных данных и вероятности попасть в кредитную кабалу.

Не было на митинге лидера чувашского отделения КПРФ, депутата Госдумы Валентина Шурчанова, который «просил передать горячий привет и поздравить с праздником». Его сын, секретарь чувашского рескома Алексей Шурчанов, пояснил, что у парламентария «очень загруженная неделя» — пленарное заседание и заседание комитета по бюджету, «сказали, что там важнее». Говоря об отмене шествия, которую коммунисты в Чебоксарах ранее проводили 7 ноября, он сослался на отказ «администрации Чебоксар»:

«В проведении демонстрации отказали, ссылаясь на набор статей, — в частности, на СНИПы в части границ проведения. Что мы будем проходить административные здания, ФСБ, МВД… И согласовали нам только митинг».

Между тем, в партии начинают подготовку к выборам главы Чувашии, которые пройдут в 2020 году и выборам в Госдуму и Госсовет Чувашии, которые состоятся в 2021 году.

«Время идёт быстро. Нам надо уже формировать списки кандидатов, кто будет представлять интересы КПРФ, сформировать штабы, которые бы разделили свои полномочия и начинали подготовку к выборам», — сказал Алексей Шурчанов по итогам прошедшего 1 ноября заседания бюро чувашского рескома.

По его словам, пока вопрос о кандидате на пост главы Чувашии от коммунистов не обсуждался:

«Нет пока ещё, конечно. Это рано. И этот вопрос никак не стоял. Мы обозначили эти точки, что должны об этом помнить, не пускать на самотёк».