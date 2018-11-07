Кубинский лидер Мигель Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Китай

Гавана, , 21:56 — REGNUM Председатель Государственного Совета Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Шанхай. С этого города глава Кубы начнёт свой официальный визит по КНР. В Шанхае Диас-Канель в первую очередь проведёт переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и ещё тремя высокопоставленными чиновниками.

Как сообщило 6 ноября кубинское новостное агентство «Пренса Латина», также на повестке у кубинского лидера подписание с китайским коллегой ряда двусторонних соглашений и посещение Международной выставки импортных товаров, на которой широко представлен и Остров свободы.

Кроме того, у Диаса-Канеля запланирована встреча с премьер-министром Китая Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и вице-председателем Государственного Совета КНР Ван Яном.

Китай стал четвертым пунктом назначения в евразийском турне кубинского лидера. Диас-Канель прилетел в КНР по завершении официального визита в КНДР.