Среда, 7 Ноября 2018 года
23:10:05 МСК

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Китай

Политика

Председатель Госсовета Кубы продолжает свое турне по Евразийскому континенту

Гавана, 7 ноября 2018, 21:56 — REGNUM  Председатель Государственного Совета Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Шанхай. С этого города глава Кубы начнёт свой официальный визит по КНР. В Шанхае Диас-Канель в первую очередь проведёт переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и ещё тремя высокопоставленными чиновниками.

Как сообщило 6 ноября кубинское новостное агентство «Пренса Латина», также на повестке у кубинского лидера подписание с китайским коллегой ряда двусторонних соглашений и посещение Международной выставки импортных товаров, на которой широко представлен и Остров свободы.

Кроме того, у Диаса-Канеля запланирована встреча с премьер-министром Китая Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и вице-председателем Государственного Совета КНР Ван Яном.

Китай стал четвертым пунктом назначения в евразийском турне кубинского лидера. Диас-Канель прилетел в КНР по завершении официального визита в КНДР.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить