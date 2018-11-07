Нью-Дели: через несколько лет экономика Индии станет больше британской

Нью-Дели, , 21:59 — REGNUM «Через несколько лет индийская экономика станет больше и мощнее британской, хотя когда-то это страна управляла нами», — заявила вице-президент партии Индийская Народная Партия — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Смрити Ирани на пресс-конференции 5 ноября.

«Под руководством правительства Нарендры Моди экономика страны движется по пути расширения экономических прав и возможностей», — заявила политик.

По информации индийского новостного агентства Zeenews, Смрити Ирани отметила, что подобный успех в развитии экономики стал возможен благодаря премьер-министру страны Нарендре Моди.

Она также особо выделила правительственные программы социального обеспечения, в особенности в штатах, где правительство формирует партия БДП.

Смрити Ирани сравнила политику правящей партии Индии с политикой главной оппозиционной партии Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК), выразив уверенность, что сейчас правительство движется по пути «строительства новой Индии».