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Нью-Дели: через несколько лет экономика Индии станет больше британской

Политика

Вице-президент правящей партии Индии Смрити Ирани высказалась о перспективах развития индийской экономики

Нью-Дели, 7 ноября 2018, 21:59 — REGNUM  «Через несколько лет индийская экономика станет больше и мощнее британской, хотя когда-то это страна управляла нами», — заявила вице-президент партии Индийская Народная Партия — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Смрити Ирани на пресс-конференции 5 ноября.

«Под руководством правительства Нарендры Моди экономика страны движется по пути расширения экономических прав и возможностей», — заявила политик.

По информации индийского новостного агентства Zeenews, Смрити Ирани отметила, что подобный успех в развитии экономики стал возможен благодаря премьер-министру страны Нарендре Моди.

Она также особо выделила правительственные программы социального обеспечения, в особенности в штатах, где правительство формирует партия БДП.

Смрити Ирани сравнила политику правящей партии Индии с политикой главной оппозиционной партии Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК), выразив уверенность, что сейчас правительство движется по пути «строительства новой Индии».

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Зарубежная хроника
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