Вице-президент Индии завершил поездку по африканским странам

Нью-Дели, , 00:34 — REGNUM «Считаю, что поездка по трем африканским странам, в Ботсвану, Зимбабве и Малави, была очень продуктивной. В ходе поездки обсуждались существенные и значимые вопросы», — заявил вице-президент Индии Венкайа Нейду на пресс-конференции 6 ноября.

В Ботсване вице-президент Индии встретился со своим визави Сламбером Тсогване. В ходе двусторонних переговоров стороны обсудили проблему международного терроризма, а также договорились прилагать совместные усилия по противодействию глобальным угрозам. В ходе встречи, было подписано соглашение об отмене визового режима между двумя странами для лиц, имеющих дипломатический паспорт.

Венкайа Нейду также совершил визит в Зимбабве, который стал первым визитом на высоком уровне за 21 год.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представители двух стран обсудили вопросы демократии, а также вопросы сотрудничества двух стран в социально-экономической сфере. Особое внимание уделялось вопросам торговли, здравоохранения.

Во время своего визита в Малави, вице-президент Индии пообещал оказать поддержку в осуществлении проектов, связанных с повышением квалификации, дистанционным обучением и телемедициной. Кроме этого, политик заверил, что Индия подарит 100 тысяч книг для учеников школ этой африканской страны.

Стоит также отметить, что страны подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области мирного атома, а также отмене визового режима для дипломатических сотрудников.