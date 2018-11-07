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Нью-Гэмпшир: после подсчета 76% голосов расклад сил не изменился

Политика

Баланс сил в штате сохранен

Конкорд, США, 7 ноября 2018, 18:48 — REGNUM  В американском штате Нью-Гэмпшир подсчитали 76% голосов (421 тыс.) на промежуточных выборах. Явка составила 41,6%, население штата 1,331 млн человек.

Губернатором Нью-Гэмпшира, по всей видимости, останется республиканец Крис Сунуну, который набирает 52,3% голосов. Демократ Келли набрал пока только 46,2% голосов.

Оба мандата конгрессменов от Нью-Гэмпшира останутся за демократами.

На данный момент в сенат Конгресса США проходят 13 республиканцев и 20 демократов. В палату представителей — 191 республиканец и 210 демократов.

Напомним, что на этих промежуточных выборах избираются 35 сенаторов (всего в сенате 100 мандатов), все 435 конгрессменов из палаты представителей и губернаторы 36 штатов.

Читайте развитие сюжета: В Нью-Джерси демократы разбили республиканцев на промежуточных выборах

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Выборы в США
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