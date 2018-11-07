Нарендра Моди: первая атомная подлодка гарантирует безопасность Индии

Нью-Дели, , 19:48 — REGNUM «Сегодня исторический день, потому что он знаменует собой завершение создания ядерной триады. Индийская триада станет основой для глобальной безопасности и стабильности», — заявил в твиттере премьер-министр Индии Нарендра Моди после встречи с экипажем атомной подводной лодки «Арихант» (Истребитель врагов), которая вернулась со сдерживающего патрулирования.

Премьер-министр страны также добавил, что эта подводная лодка будет гарантировать безопасность страны.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик отметил, что создание и наличие подобной подводной лодки является главным достижением в сфере безопасности для целой нации.

«Подводная лодка «Арихант» будет обеспечивать безопасность 1.3 млрд. индийцев от международных угроз, а также будет поддерживать мирную атмосферу в регионе», — добавил премьер-министр.