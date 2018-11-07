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Нарендра Моди: первая атомная подлодка гарантирует безопасность Индии

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с экипажем первой атомной подводной лодки страны

Нью-Дели, 7 ноября 2018, 19:48 — REGNUM  «Сегодня исторический день, потому что он знаменует собой завершение создания ядерной триады. Индийская триада станет основой для глобальной безопасности и стабильности», — заявил в твиттере премьер-министр Индии Нарендра Моди после встречи с экипажем атомной подводной лодки «Арихант» (Истребитель врагов), которая вернулась со сдерживающего патрулирования.

Премьер-министр страны также добавил, что эта подводная лодка будет гарантировать безопасность страны.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик отметил, что создание и наличие подобной подводной лодки является главным достижением в сфере безопасности для целой нации.

«Подводная лодка «Арихант» будет обеспечивать безопасность 1.3 млрд. индийцев от международных угроз, а также будет поддерживать мирную атмосферу в регионе», — добавил премьер-министр.

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Зарубежная хроника
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