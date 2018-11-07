Начальник штаба сухопутных войск Индии: Пакистан усугубляет обстановку

Нью-Дели, , 22:18 — REGNUM «У нас есть соседняя страна, которая всегда пытается усугубить обстановку здесь. Индия прогрессирует, и это им не нравится», — заявил журналистам начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават.

Сообщается, что это заявление последовало через день после сообщений о попытках «возродить мятеж» в штате Пенджаб.

Генерал также отметил, что в штате были развернуты террористические ячейки.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», генерал Бипин Рават также подчеркнул, что в течении предстоящего фестивального сезона людям необходимо быть осторожными, чтобы не допустить деятельность антинациональных сил в регионе.

Напомним, что начальник штаба сухопутных войск Индии ранее заявил, что «внешние силы» пытались организовать мятеж в штатах Пенджаб и Ассам.