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Начальник штаба сухопутных войск Индии: Пакистан усугубляет обстановку

Политика

Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават обвинил Пакистан в усугублении обстановке в штате Пенджаб

Нью-Дели, 7 ноября 2018, 22:18 — REGNUM  «У нас есть соседняя страна, которая всегда пытается усугубить обстановку здесь. Индия прогрессирует, и это им не нравится», — заявил журналистам начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават.

Сообщается, что это заявление последовало через день после сообщений о попытках «возродить мятеж» в штате Пенджаб.

Генерал также отметил, что в штате были развернуты террористические ячейки.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», генерал Бипин Рават также подчеркнул, что в течении предстоящего фестивального сезона людям необходимо быть осторожными, чтобы не допустить деятельность антинациональных сил в регионе.

Напомним, что начальник штаба сухопутных войск Индии ранее заявил, что «внешние силы» пытались организовать мятеж в штатах Пенджаб и Ассам.

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Зарубежная хроника
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