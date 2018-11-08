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Амит Шах: оппозиции в Индии не хватает лидерства, стратегии и принципов

Политика

Президент правящей партии Индии Амит Шах выразил свое мнение о недостатках главной оппозиционной партии и поделился успехами правящей партии

Нью-Дели, 8 ноября 2018, 00:54 — REGNUM  «В стране есть две противоборствующие силы. С одной стороны — партия Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК), у которой нет ни лидера, ни стратегии, ни принципов. С другой стороны — правящая партия Индии под предводительством премьер-министра страны Нарендры Моди» , — заявил президент правящей партии Индийская Народная Партия — «Бхаратия Даната Парти» (БДП) Амит Шах выступая на публичном митинге в Чхаттисгархе.

В своей речи, обращаясь к жителям этого штата, политик также провел сравнение в финансировании бюджета двумя партиями.

«Пять лет назад, когда страной правила партия ИНК, финансирование было очень маленьким. Правительство Нарендры Моди увеличило объем финансирования на 900 млрд. рупий (819 млрд. рублей)», — отметил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Амит Шах также поделился успехами партии БДП в штате Чаттисгарх в социальной сфере.

«3 миллиона 600 тысяч женщин были обеспечены газовыми плитами, а 250 тысяч людей были обеспечены достойным жильем», — добавил политик.

Таким образом президент правящей партии призвал жителей штата голосовать за главного министра штата Рамана Сингха в 2018 году и за Нарендру Моди в 2019 году на всеобщих выборах.

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Зарубежная хроника
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