Ярославские коммунисты: Власти сорвали нам митинг

Ярославль, , 18:43 — REGNUM В Ярославле митинг, организованный КПРФ в честь 101-й годовщины Октябрьской Революции, не состоялся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод.

Митинг должен был пройти на площади Юности в 16.30.

Власть обозначила место для проведения митинга ровно напротив выхода из Театра Юного Зрителя. Были выставлены ограждения, которые практически перекрыли выход из театра. Сотрудники театра начали выражать недовольство, так как там проходило мероприятие с участием детей, было около 800 человек. Полагаю, что это было сделано намеренно, чтобы вызвать недовольство коммунистами и праздником. Что это, если не вредительство?», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.

Коммунисты решили не мешать детям и объявили митинг несостоявшимся. Мероприятие решили провести за пределами огороженной площадки, назвав его «встречей избирателей с депутатом Ярославской областной думы». Пришедшие на митинг люди переместились ближе к улице Свободы. Речи говорили с парапета клумбы и без звукоусилительной аппаратуры. Впрочем, машину с звкукоусилением не пропустили и к согласованному месту проведения митинга.

В мероприятии приняло участие около 150 человек. В ходе мероприятия полиция не вмешивалась в ситуацию. Ранее мэрия города не согласовала КПРФ проведение шествия по улице Свободы, а также место, которое просили коммунисты — на площади Волкова.