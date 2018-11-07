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В Белграде заявили, что Косово не вступит в Интерпол

Политика

Министр иностранных дел Сербии заявил, что несмотря на оказываемое западными и исламскими государствами давление, Косово не будет в состоянии вступить в Интерпол и потерпит оглушительное фиаско

В Белграде заявили, что Косово не вступит в Интерпол
Иван Шилов © ИА REGNUM
Косово

Белград, 7 ноября 2018, 19:52 — REGNUM  Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что почти уверен, что Косово не будет в состоянии вступить в Интерпол. В интервью для сербского информационного агентства «Танюг» Дачич заявил, что в этом направлении «оказывается очень серьезное давление, причем при серьезной поддержке западных и исламских государств».Как передает косовское новостное агентство «КосоваПресс», глава сербского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что хотя Косово не пожалело средств, чтобы получить голоса в Интерполе, все это «холостое оружие» и голосование покажет, насколько сильна будет поддержка."Лучше бы им вовсе не подавать заявку на вступление, поскольку это для них это будет оглушительное фиаско», — заявил Дачич.

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Зарубежная хроника
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