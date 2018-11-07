В Белграде заявили, что Косово не вступит в Интерпол

Белград, , 19:52 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что почти уверен, что Косово не будет в состоянии вступить в Интерпол. В интервью для сербского информационного агентства «Танюг» Дачич заявил, что в этом направлении «оказывается очень серьезное давление, причем при серьезной поддержке западных и исламских государств».Как передает косовское новостное агентство «КосоваПресс», глава сербского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что хотя Косово не пожалело средств, чтобы получить голоса в Интерполе, все это «холостое оружие» и голосование покажет, насколько сильна будет поддержка."Лучше бы им вовсе не подавать заявку на вступление, поскольку это для них это будет оглушительное фиаско», — заявил Дачич.