Белград, 7 ноября 2018, 19:52 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что почти уверен, что Косово не будет в состоянии вступить в Интерпол. В интервью для сербского информационного агентства «Танюг» Дачич заявил, что в этом направлении «оказывается очень серьезное давление, причем при серьезной поддержке западных и исламских государств».Как передает косовское новостное агентство «КосоваПресс», глава сербского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что хотя Косово не пожалело средств, чтобы получить голоса в Интерполе, все это «холостое оружие» и голосование покажет, насколько сильна будет поддержка."Лучше бы им вовсе не подавать заявку на вступление, поскольку это для них это будет оглушительное фиаско», — заявил Дачич.
В Белграде заявили, что Косово не вступит в Интерпол
Министр иностранных дел Сербии заявил, что несмотря на оказываемое западными и исламскими государствами давление, Косово не будет в состоянии вступить в Интерпол и потерпит оглушительное фиаско
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