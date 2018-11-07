После подсчета 95% голосов на выборах в Монтане сохраняется интрига

Хелена, США, , 18:32 — REGNUM В американском штате Монтана сенатор может поменяться в последний момент подсчета. На данный момент подсчитаны 95% голосов (406 тыс.). Население штата — порядка 1 млн человек.

На данный момент действующий сенатор от Демократической партии Джон Тестер набрал 48,3% голосов. Его противник республиканец Мэтью Розендэйл набирает 48,8% голосов и лидирует.

Монтана — большой штат, но населения в нем мало. Подсчет последних 5% голосов будет решающим, так как разрыв между кандидатами незначительный.

Что касается мандата единственного конгрессмена от Монтаны, то им останется республиканец Грег Джаянфорте.

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