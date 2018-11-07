В штате Миннесота промежуточные выборы не изменили расклад сил

Сент-Пол, США, , 18:19 — REGNUM В американском штате Миннесота подсчитаны 99% голосов на промежуточных выборах. Явка в штате была довольно высокой для промежуточных выборов — 45,3% (2,49 млн человек). В Миннесоте проживают 5,49 млн человек.

Губернатором штата выбран кандидат от Демократической партии Тим Вальц. Он набирает 53,9% голосов. На этом посту он сменит также демократического губернатора Марка Дейтона. Республиканский кандидат Джонсон набирает только 42,4% голосов.

Сенаторами от штата останутся представители Демократической партии. Демократка Эми Клобушар, которая и сейчас является сенатором от Минессоты, набирает 60,2% голосов, её соперник — республиканский кандидат Ньюбергер набрал только 36,4%. Вторым сенатором останется демократка Тина Смит, которая набирает 53% голосов. Её противник республиканец Хуслей набирает 42,4% голосов.

Расклад по количеству конгрессменов от штата в палате представителей не поменялся: у демократов пять, у республиканцев — три.

На данный момент 12 демократов и 20 республиканцев проходят в сенат Конгресса США. В палату представителей прошли 190 республиканцев и 208 демократов.

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