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В Госдуме прогнозируют дальнейшее запугивание россиян властями Украины

Политика

Украина ввела уголовную ответственность для граждан РФ за незаконное пересечение госграницы

В Госдуме прогнозируют дальнейшее запугивание россиян властями Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина в концлагере

Москва, 7 ноября 2018, 18:16 — REGNUM  В Госдуме считают очевидным, что власти Украины будут использовать свой законотворческой маразм против любого неугодного человека, в том числе и граждан России, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Киевские власти ищут все новые способы запугать россиян, чтобы на Украине никто не появлялся», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Антинародные власти делают все, чтобы изолировать украинцев от России и превратить Украину в крайне опасную для посещения страну, где правят нацисты, а криминал чувствует себя абсолютно безнаказанно, заключил парламентарий.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность для россиян за незаконное пересечение госграницы.

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