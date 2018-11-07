ЛДПР пытается закрыть курскому экс-губернатору дорогу в Совфед

Курск, , 18:13 — REGNUM Передача мандата депутата Курской областной думы бывшему губернатору Александру Михайлову противоречит Конституции. Об этом заявил представитель курского отделения ЛДПР Сергей Иванов в официальном обращении, направленном в адрес областного прокурора Алексея Цуканова.

Иванов требует отмены принятого областной думой закона, по которому «планируется передача мандата депутата Курской областной думы бывшему губернатору Михайлову А. Н.». Закон, позволяющий зарегистрированным кандидатам участвовать в получении мандатов не более двух раз, представитель назвал противоречащим Конституции РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце октября облдума приняла законопроект, по которому депутаты, избранные по партийному списку, могут повторно участвовать в распределении мандатов. Благодаря этому закону у Александра Михайлова появилась возможность попасть в уже сформированный созыв облдумы, ведь гендиректор ЖК «Металлоинвест» Андрей Варичев 7 ноября досрочно сложил депутатские полномочия. Только получив место в региональном парламенте, Михайлов может надеяться на пост сенатора от Курской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской облдуме освободилось место для бывшего губернатора