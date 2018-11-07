Глубоко озабочен. Госдеп США о развертывании С-300 в Сирии

Вашингтон, , 18:00 — REGNUM Известие о завершении развертывания российских систем ПВО С-300 вызвало «глубокую озабоченность» Вашингтона, заявил 7 ноября журналистам спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, американскую сторону особо беспокоит низкое качество подготовки сирийских военных. По мнению Джеймса Джеффри, до сих пор нет ответа на вопрос, кто будет контролировать эти комплексы и какую роль они сыграют.

Напомним, после гибели в Сирии российского самолета-разведчика, произошедшей из-за провокационных и недружественных действий ВВС Израиля, Россия заявила о передаче сирийской стороне комплексов ПВО С-300 и создании в Сирии единой системы противовоздушной обороны под руководством российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на это ряд представителей израильских властей заявили в СМИ, что это не помешает ВВС Израиля продолжать авиаудары по территории Сирии.

Тем не менее, с тех пор ни одной такой попытки со стороны израильских ВВС так и не последовало.

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