Москве, Питеру и Севастополю дают три года на мусорные полигоны

Москва, , 17:57 — REGNUM Законопроект о размещении мусорных полигонов в городах федерального значения внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Владимиром Ресиным, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Сейчас захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено. Таким образом, размещение объектов захоронения отходов на территории субъектов РФ — городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербург и Севастополь) невозможно, указали авторы.

При этом полигоны соседних регионов зачастую переполнены и подлежат закрытию, а создание новых в таких субъектах Российской Федерации затруднено, из-за высокой плотности населения. Единственным выходом из сложившейся ситуации, по мнению депутатов, является создание современных высокотехнологичных объектов обращения с отходами. Однако на реализацию этой задачи от стадии оформления подходящих земельных участков для указанных объектов до их ввода в эксплуатацию потребуется время до трех лет.

В связи с этим предлагается наделить города федерального значения правом до 1 января 2022 года не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов на территории субъекта РФ региональными операторами.

При этом жители этих трех городов будут платить за вывоз и утилизацию мусора — счет будет выставлен в квитанции на оплату услуг ЖКХ.