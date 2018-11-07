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В Кремле ждут визита Ким Чен Ына в следующем году

Политика

Юрий Ушаков опроверг информацию о визите лидера КНДР в Россию в текущем месяце

В Кремле ждут визита Ким Чен Ына в следующем году
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Москва, 7 ноября 2018, 17:52 — REGNUM  В Кремле не могут подтвердить ранее появившуюся информацию о том, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться в ноябре. Об этом 7 ноября заявил помощник президента России Юрий Ушаков

«Не стал бы подтверждать эти сообщения. Я надеюсь, что в следующем году этот визит будет возможен», — сказал он в ходе брифинга.

Напомним, сообщения о возможном скором визите северокорейского лидера в Россию уже неоднократно появлялись в течение последнего месяца. В Кремле подтверждали, что стороны обсуждают дату, место и формат встречи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина.

5 ноября посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын заявил журналистам, что лидер КНДР посетит Россию уже в текущем месяце.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын может посетить Москву уже в ноябре 2018 года

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Внешняя политика России
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