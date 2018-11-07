В Массачусетсе подсчитали менее половины бюллетеней

Бостон, США, , 17:50 — REGNUM В американском штате Массачусетс подсчитали только 46% бюллетеней и подсчет будет завершен ещё не скоро. Явка на промежуточных выборах была довольно низкой — 38,2%.

Всего в Массачусетсе проживают почти 6,8 млн человек. На данный момент подсчитаны 1,195 млн голосов, осталось подсчитать ещё 1,403 млн.

По всей видимости губернатором штата останется республиканец Чарли Бейкер, который пока набирает 61,1% голосов. Его противник демократ Гонсалес набирает только 38,9% голосов. При этом в Боостоне Гонсалес обошел Бейкера, но с незначительным разрывом.

Сенатором от Массачусетса останется демократка Элизабет Уоррен, которая «прославилась» благодаря тому, что некоторые её предки были коренными американцами и она явно использовала это в предвыборной гонке.

Все конгрессмены от Массачусетса (9 мандатов) также, по всей видимости будут представителя Демократической партии.

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