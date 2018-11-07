El Mundo: На парламентских выборах в США женщины творили историю

Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Воодушевившись движением #MeToo («Я тоже»), в рамках которого жертвы сексуального насилия открыто рассказывали о случившемся, и противостоянием с недавно назначенным членом Верховного суда Бреттом Кавано, обвиняемым в домогательствах, американки вошли в историю на выборах 2018 года, поставив рекорд по количеству кандидаток в губернаторы, сенаторы и члены Палаты представителей, пишет сегодня, 7 ноября, испанское издание El Mundo.

Более чем 100 женщинам удалось добиться избрания в нижнюю палату парламента США, которую отвоевали себе демократы. Высокая избирательская активность американок также была ощутима, хотя выборы, которые приходятся на середину президентского срока, традиционно привлекают к себе не слишком много внимания. Без сомнения, это действующий лидер США Дональд Трамп, эксперт по тому, как стать главным участником любого события, сделал из голосования за конгрессменов, губернаторов и других представителей власти референдум об оценке своей деятельности, подчеркивает El Mundo.

Издание знакомит своих читателей с главными героинями американских выборов 2018 года. Среди них — демократка Лаура Келли, ставшая третьей женщиной на посту губернатора Канзаса. Пообещав избирателям новую эру стабильности, она сумела одержать победу в одном из самых консервативных штатов Америки.

Другая знаковая победительница выборов — Ильхан Омар, первая американка сомалийского происхождения, ставшая членом Конгресса. До этого она уже была членом Палаты представителей от штата Миннесота. Омар намерена бороться за продвижение таких инициатив, как увеличение минимальной зарплаты, введение универсальной медицинской страховки Medicare и реформирование системы уголовного судопроизводства.

В центре внимания оказалась и Рашида Тлаиб — первая мусульманка в Конгрессе, которая будет представлять 13-й округ Мичигана. Эта демократка палестинского происхождения известна как один из главных критиков политики Дональда Трампа.

Еще одна громкая победа — избрание в Палату представителей от Нью-Йорка двадцатидевятилетней Александрии Окасио-Кортес, ставшей самой молодой женщиной в парламенте США. Ее успех показывает, что американские избиратели хотят видеть во власти новые лица, а не привычных представителей «истеблишмента».

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Также в El Mundo обратили внимание на избрание демократок Шэрис Дэвидс и Деб Хааланд — первых коренных американок в Конгрессе. Дэвидс, к тому же, еще и первая лесбиянка в Палате представителей. Наконец, республиканка Марша Блэкберн стала первой женщиной-сенатором от штата Теннеси. Именно эта победа в итоге обеспечила республиканцам большинство в Сенате, отмечает испанское издание.