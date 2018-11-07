В Миссисипи пройдёт второй тур выборов одного из сенаторов от штата

Джексон, США, , 17:34 — REGNUM В американском штате Миссисипи, по всей видимости, пройдет второй тур выборов одного из сенаторов.

Избирательные комиссии подсчитали 99% голосов (866 тыс.). И если в гонке за основное кресло сенатора от Миссисипи лидирует республиканец Роджер Вичер (58,7%), то в борьбе за дополнительное кресло оба кандидата — республиканка Синди Хайд-Смит (41,5%) и её противник демократ Майк Эспин (40,6%) не набирают необходимых для победы 50% голосов.

Второй тур назначен на 27 ноября.

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