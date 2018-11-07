Среда, 7 Ноября 2018 года
18:30:02 МСК

В Миссисипи пройдёт второй тур выборов одного из сенаторов от штата

Политика

Второй тур пройдёт 27 ноября

Джексон, США, 7 ноября 2018, 17:34 — REGNUM  В американском штате Миссисипи, по всей видимости, пройдет второй тур выборов одного из сенаторов.

Избирательные комиссии подсчитали 99% голосов (866 тыс.). И если в гонке за основное кресло сенатора от Миссисипи лидирует республиканец Роджер Вичер (58,7%), то в борьбе за дополнительное кресло оба кандидата — республиканка Синди Хайд-Смит (41,5%) и её противник демократ Майк Эспин (40,6%) не набирают необходимых для победы 50% голосов.

Второй тур назначен на 27 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Два места сенаторов от штата Миссисипи получили республиканцы

Читайте развитие сюжета: В Массачусетсе подсчитали менее половины бюллетеней

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить