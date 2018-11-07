Хорошая мина при плохой игре — об участии Ищенко в выборах в Приморье

Москва, , 17:42 — REGNUM Кандидат на пост губернатора Приморского края Андрей Ищенко понял, что проигрывает, и сделал хорошую мину при плохой игре, считает политолог Павел Данилин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко пойдет на выборы как самовыдвиженец.

«Во-первых, Ищенко, очевидно, не хотел баллотироваться в принципе, поскольку иначе он либо добился бы выдвижения от КПРФ на конференции 3 ноября, либо, если он знал или догадывался, что его не будут выдвигать, то, когда был перенос конференции с 27 на 3 ноября, он вполне мог бы выдвинуться 27 числа, — заявил эксперт. — Во-вторых, подписи можно было собирать с 26 октября. Получается, он потерял целую неделю до конференции. На конференции, когда ему отказали, он опять же не стал говорить о том, что выдвигается, а ждал ещё четыре дня и только сейчас заявил о том, что собирается выдвигаться. То есть понятно — минус 12 дней для сбора подписей».

По мнению Данилина, в такой ситуации Ищенко понимал, что подписи собрать будет гораздо тяжелее.

«Получается, что он сознательно сделал всё, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, — заметил Данилин. — Типа, «я выдвинулся, буду баллотироваться, но мне не дали, потому что я народный кандидат». Очевидно, что он будет это использовать. Но он сам всё сделал, чтобы, выдвинувшись, не баллотироваться. Он понял, что проигрывает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, весьма вероятно, что список претендентов (в порядке подачи документов в крайизбирком) на должность губернатора Приморского края закончится на Андрее Ищенко. Последний объявил, что он идёт на выборы как самовыдвиженец.

Всего в настоящее время в краевой избирательной комиссии зарегистрировано 17 кандидатов. И если документы, поданные Андреем Ищенко 7 ноября, «пройдут», то желающих потягаться за губернаторское кресло окажется 18.

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