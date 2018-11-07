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«Правительственная коалиция» захватила стратегическое шоссе в Ходейде

Политика

Пехота и бронетехника «коалиции» находится в пяти километрах от главного порта

Ходейда, Йемен, 7 ноября 2018, 17:40 — REGNUM  «Правительственная коалиция» во главе с Саудовской Аравией отбила у йеменских хуситов стратегическое шоссе, ведущее к главным портам Ходейды, 7 ноября передает агентство Associated Press.

В настоящий момент пехота и бронетехника «коалиции» при поддержке вертолетов «Апачи» захватила промышленный анклав вдоль 50-й улицы Ходейды и находится на расстоянии всего пяти километров от основного порта.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной штурм Ходейды силами «правительственной коалиции» начался 2 ноября. Ходейда является главным портом правительства хуситов на Красном море.

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