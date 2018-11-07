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Юрий Луценко написал заявление об отставке с поста генпрокурора Украины

Политика

Реакции на заявление от президента Украины пока не последовало

Юрий Луценко написал заявление об отставке с поста генпрокурора Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Юрий Луценко

Киев, 7 ноября 2018, 17:27 — REGNUM  Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал президенту Петру Порошенко заявление об отставке. Об этом 7 ноября сообщила изданию «Украинские новости» пресс-секретарь прокурора Лариса Сарган.

По её словам, заявление было передано Петру Порошенко сегодня, реакции на него от главы государства пока не последовало.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Юрий Луценко объявил об уходе в отставку во время выступления в Верховной раде по делу об убийстве чиновницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

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Политическая жизнь Украины
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