В штате Мэн подсчитали только половину голосов на промежуточных выборах

Огаста, США, , 17:19 — REGNUM В американском штате Мэн подсчитали только 54% голосов на промежуточных выборах. Население штата составляет 1 млн 329 тыс. человек, на выборы пришли порядка 652 тыс. человек.

Губернатором штата был демократ Пол ЛеПейдж, однако он в выборах не участвовал и Демпартия выдвинула Джанет Милс. На данный момент она набирает 53,5% голосов, а её противник от республиканцев — Муди — 40,4% голосов. Независимый кандидат Хейс набирает только 5,6%.

Сенатором от Мэна по всей видимости останется независимый Ангус Кинг, который набирает 55,7% голосов. Его противники от основных партий — республиканец Бракей и демократ Рингельштейн сильно отстали — 32,4% и 11,5% соответственно.

Что касается выборов членов палаты представителей Конгресса от Мэна, то по всей видимости, это будут два демократа, а республиканцы потеряют своего единственного конгрессмена от Мэна.

Однако голоса ещё не подсчитаны в сельских округах Мэна, а там сторонников республиканцев может быть больше и ситуация изменится. Даже несмотря на то, что Новая Англия традиционно считалась демократическим оплотом.

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