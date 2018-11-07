«Попасть в девятку»: Тула делает ставку на развитие футбола

Тула, , 17:18 — REGNUM Одно из главных обвинений, брошенных современному российскому футболу, — недостаточное число воспитанников. Эксперты не первый год сокрушаются о том, что на чемпионатах любого уровня хочется болеть не за того, кого перекупили, а за того, кого вырастили. По данным Международного центра спортивных исследований (CIES), среди главных поставщиков талантов в футболе первые позиции занимают Словакия, Словения, Сербия, Хорватия, Чехия, Белоруссия и Украина — в каждой из указанных стран доля собственных воспитанников в составе команд превышает 25%. В России этот показатель составляет 13,9%.

Ведущие российские тренеры бьют тревогу по поводу сокращения количества региональных клубов по стране. Этим летом прекратили свое существование пермский клуб «Амкар» и обладатель кубка России 2017/2018 «Тосно» (Ленобласть), ранее официально объявила о своем закрытии старейшая футбольная команда юга России «Кубань». На грани исчезновения находится «Анжи» (Махачкала).

Среди основных причин закрытия клубов указываются долги в связи с неэффективным управлением и отсутствие поддержки со стороны регионального правительства. По мнению Александра Побегалова, тренера уже много лет тренирующего ярославский «Шинник», без государственного вмешательства областным командам не обойтись.

«Мы же должны думать о здоровье нации! Если в регионах будут профессиональные клубы, значит будут развиваться и детско-юношеские школы. То есть мы получим тысячи, даже сотни тысяч правильно развивающихся мальчишек!», — цитирует Побегалова портал «Спорт-экспресс».

История многих российских футбольных команд за пределами «двух столиц» началась еще в начале XX века, однако сохранить и обогатить спортивное наследие удалось не всем.

Команда с непростым прошлым

По данным тульского регионального портала, первый футбольный мяч в Тульскую губернию, вероятнее всего, завезли московские дачники, которые тогда, как и в нынешние времена, любили проводить лето на севере губернии. А 27 июня 1910 года (10 июля по новому стилю) на территории современной Тульской области состоялся первый в истории региона футбольный матч — на поле вышли Петровская и Алексинская команды. Основное развитие футбола в регионе произошло уже после установления советской власти и окончания гражданской войны, когда развитие массового спорта в СССР стало одним из государственных приоритетов.

Согласно данным портала, впервые тульский футбол вышел на всесоюзную арену в 1923 году: команда Тулы выступила в соревновании, которое одни источники называют II открытым чемпионатом РСФСР, а другие — турниром в рамках I всероссийского праздника физкультуры. В нём участвовали 16 команд. Под маркой тульской команды выступала сборная всей области — в ней было по шесть игроков из Тулы и Богородицка (Чулковский спортклуб, Железнодорожный клуб и «Красная Звезда»), а ещё четыре — из Ефремова. Также в 1925 году в первенстве города стала играть команда оружейного завода. Спустя два года в тульском кремле появился стадион. До 1959 года, когда были открыты «Тульские лужники», этот стадион считался главным.

После окончания Великой Отечественной войны стремление жить и созидать стало главным стимулом к восстановлению страны — в сентябре 1944 года в Туле состоялись два матча, которые даже можно назвать международными: Тулу посетил московский «Сталинец», составленный из эвакуированных испанцев, бежавших с Родины от тоталитарного режима Франко.

В последующие годы успехи тульского футбола можно назвать переменными, однако согласно материалам книги «100 лет Тульского спорта» спортивного журналиста Сергея Гусева, в 70-х годах XX века можно было наблюдать спад тульского футбола:

«Бесконечные смены названия основного клуба (от первоначального «Зенита», «Труда», «Шахтёра» и «Металлурга» до «Машиностроителя», ТОЗа и «Арсенала») словно иллюстрировали негативные процессы. К сожалению, крах футбола совпал по времени и стал следствием общего снижения роли Тулы даже в пределах Центра страны. Ещё в 60-е годы Тула была более значительным по населению и по экономической мощи городом, чем соседние Рязань, Липецк. Не говоря уже о Калуге, Орле».

В 2007 году основная команда тульского футбола прекратила свое существование, однако на её основе был создан клуб «Оружейник», а в 2011 году было решено восстановить название Футбольный клуб (ФК) «Арсенал».

Реалии тульского футбола

Сегодня на лицо всесторонний интерес жителей области к футболу, как профессиональному спорту и как к здоровому время препровождению для детей и взрослых. В одном из спортивных рейтингов, составленном по итогам января 2018 года, по представленности в городах России командных видов спорта Тульская область поднялась с 28 на 23 место.

В сентябре 2018 года АНО «Институт региональной экспертизы» провёл телефонный опрос для выяснения позиции жителей Тулы по удовлетворенности состоянием физкультуры и спорта (наличия спортивной инфраструктуры), а также выявления приоритетных направлений развития профессионального и любительского спорта. В числе наиболее актуальных направлений тульского спорта жители города выделили футбол (30%) и легкую атлетику (19%). При этом заслуги по развитию спорта горожане в большей степени склонны приписывать губернатору области (32%) и инициативным группам горожан (21%).

Руководитель Института региональной экспертизы, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко отмечает важную социальную роль развития профессионального футбола в области:

«Профессиональный футбол высокого уровня, который пришел в Тулу относительно недавно, несомненно, способствует развитию детско-юношеского и массового спорта. В этом, собственно, и заключается основная цель спонсирования профессионального футбола со стороны региональных властей. В этом плане ФК «Арсенал» действительно выполняет важную социальную миссию».

В области тренируется две профессиональных футбольных команды — это футбольные клубы «Арсенал» и «Химик» (Новомосковск).

Футбольный клуб «Химик (Новомосковск) был основан еще в 1954 году, однако в 2007 году занял последнее, 16-е место во втором дивизионе (прим. ИА REGNUM — третий по рангу дивизион профессионального футбола России) и лишился профессионального статуса. В июле 2017 года после серии удачных игр в любительской футбольной лиге клуб вернул себе лицензию и начал сезон в зоне «Центр» второго дивизиона. Напомним, второй дивизион разделён по географическому принципу на пять групп: «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток».

«Арсенал»: рекорды и фанаты

Футбольный клуб «Арсенал» был основан в 1946 году, в те годы он назывался «Зенит», название клуб сменит ещё несколько раз. Матчи проводились на открывшимся в 1959 году стадионе «Тульские лужники». В конце 1990 годов спортивный объект был реконструирован в соответствии с требованиями УЕФА. Сейчас стадион также поменял название на центральный стадион «Арсенал» и находится в собственности городской администрации Тулы. Согласно последним данным, вместимость стадиона составляет около 20 тысяч мест.

В 2005 году клуб отказался от участия в первом дивизионе (прим. ИА REGNUMпервенство футбольной национальной лиги (ФНЛ) — название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России) из-за недостаточности финансирования и заявился в турнир второго дивизиона. После сезона 2006 года команда прекратила существование. На её основе была создана команда «Оружейник». Футбольный клуб «Арсенал» был возрожден в конце 2011 года вместо команды «Арсенал-Тула». Сезоны 2013/14, 2015/16 годов стали успешными для клуба — «Арсенал» занял вторую строчку в ФНЛ и вышел в премьер-лигу.

Когда в 2016 году тогда еще врио губернатора области Алексей Дюмин посетил оружейное предприятие «Щегловский вал», рабочие обратили к нему с необычной просьбой, они попросили найти спонсора для «Арсенала».

"Хотелось бы, чтобы было побольше финансирование, спонсор появился бы. Потому что когда мы были в премьер-лиге, народу ходил полный стадион, это просто драйв был», — приводил ГТРК «Тула» слова одного из рабочих.

В обмен на повышение эффективности предприятия губернатор обязался найти споносоров, и слово сдержал. Клуб получил поддержку и прошел полное обновление. Итогом этого стал сезон 2017/18, в котором «Арсенал» занял седьмое место в РФПЛ (прим. ИА REGNUMчемпионат России по футболу — премьер-лига), что стало лучшим результатом за всю историю тульского футбола. Глава региона теперь и сам является постоянным болельщиком канониров.

«Профессиональный футбол — это, несомненно, большие деньги, в Тулу никто не вливает колоссальные средства. В Казань, например, много влито, и стадион космический, а посещаемость — слёзы, а не зрители. Тульский «Арсенал» играет весьма неплохо при достаточно скромных ресурсах. Сюда охотно идут работать хорошие тренеры — и чаще это не вопрос зарплаты, а скорее, условия и футбольная атмосфера, приходят набраться опыта хорошие игроки. Пусть даже в аренде тот же Дзюба играл, но выбрал он Тулу и отзывался о ней сугубо позитивно. Руководство клуба и спонсоры помогли Дзюбе сыграть против «Зенита» ‑ и это был крутейший матч, праздник футбола для туляков. Кононов меньше полугода провел в «Арсенале», а уже смог показать такой футбол, что его перекупил «Спартак», но ведь и команда за его уход получит полмиллиона долларов», — говорит болельщик ФК «Арсенал» Артём Богатырев (прим. REGNUM — по сообщению «Спорт-Экспресс» главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов написал заявление об увольнении, однако клуб пока официально не подтверждает эту информацию).

Болельщики клуба — это отдельная большая история. Традиционно игры тульского «Арсенала» вызывают высокий зрительский интерес у местных любителей футбола. В первенстве ФНЛ «Арсенал» также стал самой посещаемой командой лиги, матчи в среднем за игру посещали 10 844 зрителей, а на ключевом матче против московского «Торпедо», в котором фактически разыгрывалась путёвка в премьер-лигу, присутствовало 16,5 тыс. болельщиков «Арсенала». В дебютном сезоне в премьер-лиге в 2014/15 средняя посещаемость клуба составила 12 154 человек, по этому показателю «Арсенал» вошёл в шестерку лучших клубов России. В сезоне 2017/18, несмотря на то, что большинство игр проходило при достаточно неприятной погоде, например, игра «Арсенал"-"Спартак» проходила при непрекращающемся снегопаде и сильном ветре, посещаемость домашних игр клуба оставалась на высоком уровне. По данным портала footboom.com, общая посещаемость игр «Арсенала» в ныненшнем сезоне 2018/19 составила 15 255 человек.

В Туле существует ряд фанатских группировок и движений болельщиков, среди них широко известны «Red-Yellow Cannoneers», «Сектор Север», «Могучий Восток», «Red-Yellow Moscow». В этом году болельщики организовали своеобразный зал славы — четыре новых символических клуба для футболистов, выступавших в составе канониров в премьер-лиге, они названы в честь тульских улиц, упоминаемых в гимне Тулы «Тульская оборонная», который исполняют болельщики в начале домашних матчей «Арсенала». В социальных сетях можно присоединиться к официальной группе футбольного клуба или к его фанатской группе.

По мнению болельщиков, ФК «Арсенал» — не самый открытый клуб в российском футболе. Однако это можно назвать сдержанной тактикой, которую выбирают в основном лидеры чемпионата наподобие клуба «Спартак» или ЦСКА. В основном, пресс-служба клуба от комментариев не уклоняется, но лишней информации не дает. Хотя связь с ней поддерживается достаточно легко.

Фанаты отмечают высокий уровень предматчевых журналов, «Арсенал-ТВ» (обзоры, интервью, специальные проекты, в том числе развлекательные), а также фоторепортажи, которые называют одними из лучших в премьер-лиге.

Работа с болельщиками также оценивается на хорошем уровне: клуб ищет новые решения для билетной программы, помогает в подготовке выступлений на стадионе, помогает с транспортом для выездов, поддерживает благотворительные акции фанатов. Обычно перед матчами на территории стадиона работает фан-зона, где музыка, веселье и конкурсы с призами. На стадионе клуба также есть семейный сектор, куда можно купить билеты по сниженным ценам. Есть клубный магазин, где можно выбрать различную атрибутику клуба.

Существующей инфраструктуры недостаточно

Тульская область всегда считалась регионом, любящим футбол. В области активно развиваются любительские команды, практически каждый районный центр региона представлен собственной командой футболистов. Ежегодно проводится чемпионат Тульской области по футболу, объединяющей любительские футбольные клубы Тулы и Тульской области. Чемпионат проводится по системе лиги из 14 команд. Также разыгрывается кубок Тульской области по футболу, турниры INFiNiTY, чемпионаты по мини-футболу, в которых принимает участие более 120 команд, чемпионат Amateur League и другие любительские соревнования. С 2013 года в регионе действует Тульская городская федерация футбола, которая и проводит турнир любителей.

У любительских команд есть и свои сложности. Как отмечают футболисты, одним из главных ограничений для игры любителей встает проблема дефицита спортивных объектов. В районных центрах чувствуется острая нехватка крытых отапливаемых спортзалов и полей с натуральным покрытием, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть.

«Хорошо если удасться попасть в школьный спортзал, а то опять без отопления играем», отмечали жители области в социальных сетях еще год назад. Действительно, многим приходится играть в неотапливаемых помещениях или на улице на пустырях. Тем не менее жители отмечают и изменения. С приходом новой команды губернатора в 2016 году был взят курс на популяризацию здорового образа жизни и привлечению жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Для этого правительство области системно занялось восстановлением старых объектов спортивной инфраструктуры и строительством новых.

В 2017 году для любителей футбола в области появились: спортклуб в рабочем поселке Новогуровский, семь мини-стадионов для общеобразовательных учреждений, мини-стадион в поселке Арсеньево, физкультурно-оздоровительные комплексы в Веневе, Узловой и в посёлке Шатск городе Тулы. Новое поле в 2019 году получат воспитанники ДЮСШ №1 Щекинского района.

«Арсенал» — будущий российский «Аякс?»

По утверждению спортивного журналиста Сергея Гусева, в Туле всегда вырастали хорошие игроки. В регионе есть СДЮШ при профессиональных клубах, государственные СДЮШ в районных центрах, а также пять спортивных школ со множеством филиалов по всей области. В начале года о своем решении открыть свой филиал сообщила Детская академия футбола Дмитрия Аленичева, располагающаяся в Подмосковье.

С 2014 года начала свою работу тульская академия футбола, где воспитываются футболисты с 10−11 лет, которые впоследствии могут поступить в молодежный состав «Арсенала» или любого другого клуба страны. Изначально академия создавалась именно для того, чтобы клуб «Арсенал» мог сделать ставку на воспитанников собственной академии.

По оценкам экспертов, будущее «Арсенала» еще впереди, однако уже сейчасв молодежном составе клуба появляются воспитанники академии, которые знают принятый стиль этой команды. Среди них Алексей Родинков, Игорь Веприков, Константин Маркин и Платон Шост и другие. Несмотря на потерю пяти очков на последних матчах, успехи молодежной команды очевидны (главными конкурентами стали сильные молодежные команды: ЦСКА, Спартак, «Зенит» и «Ростов»). Воспитанник тульского областного футбола играет и в основном составе «Аренала» — это любимец публики, голкипер Михаил Левашов.

Артем Богатырев находит интересной стратегию тульского клуба по «выращиванию» футболистов и даже тренеров:

«Было бы отлично, если бы «Арсенал» выбирал стратегию развития амстердамского клуба «Аякс», когда ставка делается на своих воспитанников, уровень которых позволил бы им играть на высоком уровне в любом клубе Европы. Первые шаги уже сделаны, теперь главное следовать этому пути».

Говоря спортивным термином, у тульского футбола, который получает новую жизнь, есть шансы «попасть в девятку» на спортивной арене. Напомним, «девятка» — это правый или левый верхний угол футбольных ворот. Игрок, который бьёт мячом в «девятку», с большой вероятностью забивает гол. В серии пенальти мощный удар в «девятку» максимально гарантирует попадание в ворота противника.