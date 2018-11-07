В Литве требуют отладить мобилизацию населения на случай войны

Вильнюс, , 17:15 — REGNUM

В парламенте Литвы сегодня, 7 ноября, прошло обсуждение состояния системы мобилизации населения на котором было констатировано, что система неэффективна, устаревшая и не отвечает «современным вызовам», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению главы комитета по нацбезопасности и обороне Витаутаса Бакаса, правительственные учреждения, органы местного самоуправления и в целом население не знают, как себя вести в экстренной ситуации и в условиях мобилизации. По его словам, эта ситуация в «современных геополитических условиях» «неприемлема». В сообщении пресс-службы парламента Литвы по итогам обсуждения не говорится, что под «геополитическими условиями» имеется ввиду «возможное нападение России на Литву», о котором с 2014 года в Литве публично и регулярно заявляют представители литовских властей, однако, что имеется ввиду именно «нападение России» понятно из общего контекста сообщения Сейма Литвы.

«Очень важно обновить план государственной мобилизации поскольку геополитическая ситуация сильно изменилась», — цитируются слова Бакаса, сказанные во время заседания комитета. «Мы живём в очень напряжённое время», — сказал политик.

Комитет обратился к ряду ведомств и правительству с требованием в крайнем случае до февраля 2019 года подготовить новый план мобилизации и представить его на обсуждение в парламент.