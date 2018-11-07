Турция продолжает наносить удары по союзникам США в Сирии

Дамаск, , 17:13 — REGNUM 7 ноября в третий раз на этой неделе турецкая армия обстреляла позиции Сирийских демократических сил, основу которых составляют курдские отряды Народных защитников.

Под огонь турецкой тяжелой артиллерии неоднократно попадали позиции Народных защитников у окраины города Таль-Абъяд, расположенного на севере сирийской провинции Ракка. О жертвах пока не сообщалось.

6 ноября турецкие военные нанесли аналогичный удар по позициям курдских отрядов внутри города Рас-эль-Айн, расположенного на северо-западе провинции Хасака.

С момента объявления президентом Турции Реджепом Эрдоганом о скором начале операции против курдских отрядов на территории к востоку от реки Евфрат турецкая армия наносит удары практически каждый день.

Данной ситуацией крайне озабочены США, т.к. Сирийские демократические силы были ими созданы и поддерживаются. Чтобы исключить обстрелы и наступление со стороны турецких войск США начали совместное патрулирование у турецко-сирийской границы.

О неприемлемости такого патрулирования 6 ноября заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он также сказал, что собирается обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в конце этой недели. Турецкие военные наносят удары, в том числе, и по тем районам, где это совместное патрулирование проводится.

В ответ на действия Турции Сирийские демократические силы укрепляют свои позиции вокруг города Ракка и в других районах провинции. Кроме того, активность турецких военных вдоль границы вынудила СДС перебросить несколько подразделений с фронта в провинции Дейр-эз-Зор в провинции Ракка, Алеппо и Хасака.

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