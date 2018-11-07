Среда, 7 Ноября 2018 года
18:31:47 МСК

В штате Колорадо демократы упрочили свои позиции

Политика

Губернатором штата станет демократ Джаред Полис

Денвер, США, 7 ноября 2018, 17:09 — REGNUM  В американском штате Колорадо после подсчета 84% бюллетеней на промежуточных выборах лидирует кандидат в губернаторы от Демократической партии Джаред Полис.

Он набирает 51,6% голосов. Его противник республиканец Степлтон набирает только 45% голосов.

Демократы также увеличивают число своих конгрессменов от Колорадо в палате представителей с трех до четырех человек. У республиканцев, соответственно, было четыре конгрессмена, стало три.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в Калифорнии, как и ожидалось, лидируют демократы

Читайте развитие сюжета: В штате Мэн подсчитали только половину голосов на промежуточных выборах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить