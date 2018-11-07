В штате Колорадо демократы упрочили свои позиции

Денвер, США, , 17:09 — REGNUM В американском штате Колорадо после подсчета 84% бюллетеней на промежуточных выборах лидирует кандидат в губернаторы от Демократической партии Джаред Полис.

Он набирает 51,6% голосов. Его противник республиканец Степлтон набирает только 45% голосов.

Демократы также увеличивают число своих конгрессменов от Колорадо в палате представителей с трех до четырех человек. У республиканцев, соответственно, было четыре конгрессмена, стало три.

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