На выборах в Калифорнии, как и ожидалось, лидируют демократы

Сакраменто, США, , 16:56 — REGNUM В американском штате Калифорния подсчитали 63% бюллетеней на промежуточных выборах в Конгресс и выборах губернатора.

В губернаторских выборах на данный момент лидирует демократ Гевин Ньюсом. Ранее он был заместителем действующего губернатора Джерри Брауна, который не выдвигал свою кандидатуру. республиканский кандидат Кокс набирает пока только 40,6% голосов.

Сенатором от Калифорнии по всей видимости останется демократ Дайенна Фонтейн, которая набирает 54,3% голосов. Примечательно, что её противником также является кандидат от демократов Дэ Лэон (45,7% голосов).

Дело в том, что система праймериз в Калифорнии устроена таким образом, что в ней могут участвовать люди из разных партий. В итоге у избирателей почти нет альтернативы и кандидатами в сенаторы от Калифорнии всегда бывают только демократы.

Также демократы в Калифорнии увеличивают количество членов палаты представителей от штата. Если ранее их было 39, то теперь будет 43. У республиканцев, соответственно было 14, станет 10.

При этом явка в Калифорнии была довольно низкой. В штате проживают почти 40 млн человек, а на выборы пришли чуть более 10 млн. Явка составила 28%.

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