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В Кремле прокомментировали результаты выборов в Конгресс США

Политика

Говорить о влиянии выборов на отношения России и США пока рано, заявил Юрий Ушаков

Москва, 7 ноября 2018, 16:55 — REGNUM  Результаты выборов в Конгресс США были «более или менее ожидаемы», но говорить об их влиянии на развитие отношений между Москвой и Вашингтоном пока преждевременно, заявил 7 ноября помощник президента России Юрий Ушаков.

«Что касается влияния выборов на развитие российско-американских отношений, необходимо подождать и посмотреть, как всё это скажется», — отметил он.

Ушаков также обратил внимание на то, что практически на всех промежуточных выборах в США большинство в Палате представителей получает политическая сила, находящаяся в оппозиции, и потому иного результата ожидать не следовало.

При этом он назвал примечательным тот факт, что демократы после выборов завляют о своей победе, тогда как президент США Дональд Трамп «говорит о своей впечатляющей победе».

Согласно предварительным данным, по итогам состоявшихся 6 ноября выборов в США представители Республиканской партии сохранили большинство в Конгрессе, а в Палате представителей большинство перешло к демократам.

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Выборы в США
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