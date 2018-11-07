Дамаск, , 16:48 — REGNUM Конвой ООН с продовольствием все-таки пришел в лагерь беженцев «Рукбан». Лагерь расположен недалеко от границы с Иорданией. Это сирийская провинция Хомс. По приблизительным оценкам, в «Рукбане» около 50 тысяч человек.

Вес груза составляет 450 тонн. Основную часть груза составляют продовольственные товары, также есть медикаменты и другие необходимые вещи. Безопасность конвоя при движении по сирийской территории была обеспечена российской военной полицией.

Груз мог быть доставлен и ранее. Однако американские военные не пропускали колонну, ссылаясь на присутствие террористических групп в районе военной базы США Эт-Танф. Следует отметить, что вокруг базы определена запретная зона, ее радиус составляет пятьдесят пять километров.

На самой базе военнослужащие США вместе с другими военными международной коалиции тренируют боевиков группировки «Джейш Магавир ат-Таура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых потом засылают на территорию под контролем сирийского правительства для проведения диверсий и нападений на сирийских военных и представителей власти. При этом они часто выступают как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Боевики «Джейш Магавир ат-Таура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе раздачи гуманитарной помощи ООН растворились среди беженцев и тоже получили продукты питания и медикаменты. Вот такой подарок им достался при помощи американского командования.

По мнению экспертов, доставленного продовольствия беженцам лагеря «Рукбан» хватит только на полтора месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Отправка гумконвоя в лагерь «Рукбан» в Сирии сорвана из-за США