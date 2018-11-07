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Помощник президента РФ рассказал о планах встреч Путина в Сингапуре

Политика

Двусторонние встречи спланированы уже почти со всеми лидерами ведущих держав региона

Москва, 7 ноября 2018, 16:48 — REGNUM  Президент России Владимир Путин во время своего визита в Сингапур проведет двусторонние встречи с лидерами Японии, Южной Кореи, Малайзии и Индонезии, сообщил 7 ноября журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, беседы с премьер-министром Малайзии Мохамадом Махатхиром, президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, главой Индонезии Джоко Видодо и премьер-министром Японии Синдзо Абэ уже запланированы.

Кроме того, прорабатывается еще ряд встреч, среди которых переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, отметил Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин примет участие в Восточноазиатском саммите, который пройдет в Сингапуре с 11 по 15 ноября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин 8 ноября примет участие в саммите ОДКБ в Казахстане

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Внешняя политика России
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