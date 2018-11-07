В Аризоне действующий губернатор-республиканец лидирует на выборах

Финикс , США, , 16:41 — REGNUM В американском штате Аризона после подсчета 75% бюллетеней на выборах губернатора лидирует действующий глава региона республиканец Даг Дьюис, набирающий 57,8% голосов.

Его противник демократ Гарсия набирает пока только 40,2% голосов.

Что касается сенаторов от штата Аризона, то действующий сенатор республиканец Джефф Флэйк решил не переизбираться. За это место теперь борются представитель Республиканской партии Марта МакСалли и демократ Синема.

На данный момент в выборах сенатора от Аризоны с незначительным отрывом лидирует МакСалли, набирающая 49,3% голосов. У Синемы только 48,4%, однако все ещё может измениться, так как разрыв небольшой.

Сейчас уже известно, что в Сенат Конгресса США прошли 12 демократов и 14 республиканцев, в палату представителей Конгресса — 167 демократов и 133 республиканца.

Читайте ранее в этом сюжете: В штате Аляска лидирует кандидат в губернаторы от республиканцев

Читайте развитие сюжета: На выборах в Калифорнии, как и ожидалось, лидируют демократы