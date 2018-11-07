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Депутаты, бизнесмены, министры и Шеин: кто хочет стать мэром Астрахани

Политика

Из шестерых кандидатов комиссия отберёт двух финалистов

Астрахань, 7 ноября 2018, 16:41 — REGNUM  Конкурсная комиссия 8 ноября рассмотрит кандидатуры претендентов на пост мэра Астрахани. Как сообщила пресс-служба гордумы, документы для участия в конкурсе подали шесть человек, из которых до финального этапа дойдут только двое.

В конкурсе на замещение должности главы городской администрации примут участие шесть кандидатов: исполняющий обязанности руководителя агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок по Астраханской области Андрей Бодаговский, депутат облдумы Ринат Уталиев, предприниматель Данила Ивашкович, исполняющий обязанности областного министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Радик Харисов, депутат облдумы Тимофей Щербаков и депутат Госдумы РФ Олег Шеин.

Очередное заседание конкурсной комиссии назначено на 8 ноября. Из списка претендентов будут отобраны две кандидатуры. Итоговое решение примут депутаты городской думы на пленарном заседании. Голосование депутатов будет открытым.

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