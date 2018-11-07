Кремль: Путин и Трамп пообщаются за рабочим ланчем в Париже

Москва, , 16:40 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщаются в Париже во время рабочего ланча в Елисейском дворце. Об этом сообщил на брифинге 7 ноября помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, ранее планировавшуюся полномасштабную встречу глав двух государств было решено отменить по просьбе французской стороны, которая выразила опасения, что переговоры могут отвлечь внимание от главного парижского события — празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

«С учетом этих соображений и в Вашингтоне, и в Москве было принято решение воздержаться от проведения полномасштабной встречи наших двух президентов», — сказал Ушаков.

Он уточнил, что теперь стороны будут ориентироваться на организацию встречи на полях саммита G-20 в Буэнос-Айресе, который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.

Напомним, президент России Владимир Путин планирует 11 ноября посетить Париж для участия в мероприятиях по случаю годовщины окончания Первой мировой войны.