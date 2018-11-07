В Грузии и невозможное бывает возможно

Андро Малкин, , 18:10 — REGNUM

В преддверии второго тура президентских выборов правительство Грузии все больше идет «на попятный» и предпринимает шаги и распространяет обещания, которые, если верить заявлениям лидеров правящей партии, сделанным еще несколько месяцев, а то и недель назад, были совершенно невозможными.

Пост президента, согласно новой конституции, оказавшегося существенно ограниченным в правах и полномочиях, на который правящая партия претендовать не собиралась, о чем в своем первом за последние годы публичном интервью заявил председатель и учредитель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, вдруг оказался «нужным и значительным». И эта «нужность и значительность» стала актуальной после того, как в число реальных претендентов на пост главы государства попал кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе.

«Грузинская мечта», видимо, надеялась на «долгую память народа» о «9-летнем кровавом правлении режима Саакашвили» и была уверена, что поддержанный ею кандидат одержит победу в первом же туре. Но эта победа Саломе Зурабишвили оказалась достаточно шаткой и неуверенной. От главного оппонента Григола Вашадзе ее отделяют каких-то 0,9% голосов, а в арсенале у Вашадзе есть еще и голоса более 10% избирателей, в первом туре отданные Давиду Бакрадзе — бывшему соратнику и нынешнему союзнику в борьбе с «Грузинской мечтой».

Такой неблагожелательный для правящей партии расклад вызвал в ее рядах серьезные опасения и чуть ли не панику, вплоть до того, что почти ежедневно в центральном офисе партии проводятся срочные совещания и отыскиваются пути исправления ситуации и привлечения на свою сторону тех избирателей, которые пока не проголосовали за кандидата от ЕНД и которых можно переманить на свою сторону солидными обещаниями и перспективами.

Собрания «Грузинской мечты» проходят под свист и вой сирены. Акции протеста, если верить телекомпании «Рустави-2», устраивают некие «пострадавшие», в основном молодые люди, которые толком не могут объяснить, чего хотят, но упорно протестуют и свистят, пока в офисе заседают лидеры правящей партии. Тем самым создают атмосферу беспокойства и порядком действуют на нервы нынешней власти. Точно так же на нервы Эдуарду Шеварднадзе и его правительству действовало молодежное движение «Кмара» в период до «революции роз», сыгравшее немаловажную роль в событиях ноября 2003 года.

Спокойствие, с каким «Грузинская мечта» подошла к выборам 28 октября, сразу после выборов сменилось паническими предсказаниями беспорядков и произвола, жестоких последствий возвращения «насильственного режима», которые в своих комментариях высказывали те или иные депутаты парламента либо члены правительства, отвечая на вопрос о том, что ожидает страну, если победит кандидат — соратник экс-президента Саакашвили. Тревога и опасения чувствовались и в очередном публичном обращении к народу самого лидера правящей партии Бидзины Иванишвили. Одна из его бывших соратниц метко описала его состояние как «обескровленного и испуганного лидера» и отметила, что не хотела бы видеть Иванишвили в таком состоянии.

На интернет-пространстве и в эфире поддерживающих нынешнюю власть телекомпаний стали выходить целые сериалы видеокадров, напоминающих о «преступлениях насильственного режима», — кадры разгона акций протеста оппозиции, погрома в офисе телекомпании «Имеди» и многие другие, которые вместе с «тюремным скандалом» в свое время и обусловили поражение «Единого национального движения» на выборах 2012 года.

Напоминая о прошлых «заслугах» Саакашвили и его соратников, сегодня правительство Грузии пытается «переиграть» своих оппонентов и в раздаваемых народу обещаниях. Григол Вашадзе обещает народу повышение пенсий до 400 лари, зарплат педагогам и другим служащим госучреждений… «Грузинская мечта» в преддверии второго тура пообещала прибавить зарплаты педагогам, и не просто прибавить, а довести их к 2022 году аж до 2000 лари. Не исключается и повышение пенсий.

Совсем недавно, еще при обсуждении проекта бюджета на будущий год, когда ставился вопрос о повышении пенсий и зарплат наиболее «уязвимым» категориям населения, в том числе педагогам, представители министерства финансов делали категорические заявления о том, что в 2019 году пойти на такой шаг правительство не может. Выборы сделали свое дело, и буквально два дня назад министерство образования официально сообщило народу о своей новой инициативе.

«План трансформации системы образования, представленный министром образования, науки, культуры и спорта Михаилом Батиашвили в начале сентября, вступает в активную фазу. Предварительные работы фактически завершены, и проводятся встречи с заинтересованными сторонами. Реформа охватывает все направления системы образования», — говорится в распространенной министерством официальной информации.

Конкретно о самой реформе в сообщении мало что сказано, но основной акцент сделан на планах по повышению зарплат педагогов.

«В 2019—2021 годах вырастут зарплаты директоров, административного персонала школ и продолжится рост зарплат педагогов. К 2022 году средняя зарплата педагога достигнет 1800 лари, а педагога высшей ступени — 2000 лари. В проекте бюджета на 2019 год суммы уже предусмотрены», — заявили в министерстве.

Тем самым правительство Грузии в преддверии выборов повернулось лицом к той категории населения, которая ранее на всех выборах всегда рассматривалась как «административный ресурс» правящей партии (в том числе и «Единого национального движения»). Еще в бытность у власти Михаила Саакашвили оппозиция осуждала его и его правительство за «организованный привод педагогов школ» на выборы и принуждение к голосованию в пользу правящей партии и ее кандидатов. Те же обвинения уже будучи в оппозиции партия Саакашвили выдвигала нынешней власти.

Пенсионеры в период правления «Единого национального движения» голосовали в основном за правящую партию, так как за 9 лет правления Саакашвили пенсии повысились с 8 до 150 лари, причем повышались почти перед каждыми выборами. Чем и завоевывала власть голоса этой категории избирателей. «Грузинская мечта» все последние годы упорно заявляла пенсионерам, что в бюджете денег на повышение пенсий нет. В то же время выплачивала солидные премии и надбавки чиновникам различных министерств и ведомств, щедро вознаграждая их за преданную работу.

Перед вторым туром выборов то, что было «невозможным», вдруг оказалось «возможным». И в бюджете (проекте бюджета) отыскались определенные суммы для повышения зарплат педагогам. Правда, обещания пока звучат достаточно голословно, в основном упор делается на 2022 год, то есть власть как бы берет у населения очередной 4-летний срок для выполнения своих обещаний.

Основная масса народа, если не считать ранее некогда приближенных к «Грузинской мечте», а затем отдалившихся и отделившихся от нее политиков, относится к таким обещаниям с серьезной долей скептицизма. И если за Саакашвили и его соратника голосовать не идут, то и нынешнюю власть, судя по предвыборному настрою, поддерживать не собираются. Поэтому более половины грузинских избирателей и не пришли 28 октября на избирательные участки.

Иванишвили попросил у народа «еще один год», чтобы исправить те недостатки, которые, по его же оценке, допустило оставленное на собственное усмотрение правительство Грузии.

Перспектива победы Григола Вашадзе лидера «Грузинской мечты», мягко говоря, не устраивает, так как он серьезно опасается возможной нестабильности. А исходя из опыта Грузии по организации всевозможных политических переворотов, можно предположить, что любая нестабильность и любые гражданские беспорядки станут очередной основой для очередной смены власти.

Напомним, что 28 октября в Грузии проходили выборы президента, на которых ни один из кандидатов не сумел набрать необходимого для победы количества голосов (50% +1 голос). Поэтому после объявления ЦИК окончательных итогов голосования будет назначен второй тур выборов. Предположительно, он пройдет до 2 декабря. Во второй тур вышли поддержанная правящей партией Саломе Зурабишвили, набравшая в первом туре (по предварительным данным) 38,64%, и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе (соответственно, 37,74%).

После первого тура кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, вышедший на 3-е место и набравший более 10% голосов, заявил, что его партия во втором туре поддержит Григола Вашадзе. Такая поддержка с учетом значительного числа недовольных нынешней властью избирателей может означать, что теоретически победу во втором туре одержит Вашадзе, если, конечно, нынешняя власть не придумает и не предпримет нечто, что изменит отношение и мнение избирателей. И «Грузинская мечта» в оставшиеся до выборов дни обдумывает и предлагает населению «свой выход», одним из которых называет повышение зарплат работникам системы образования.