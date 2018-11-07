В Петербурге отказались называть станцию метро именем Анатолия Собчака

Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM На карте петербургского метрополитена не будет станции, увековечивающей имя первого мэра Ленинграда/Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Такое решение приняла городская Топонимическая комиссия.

«Строящая станция метро на Васильевском острове сохранит название «Горный институт». Предложение о переименовании станции в «Площадь Анатолия Собчака» Топонимическая комиссия сегодня отклонила», — сообщил на своей странице в Facebook 7 ноября депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия»).

Напомним, станция «Горный институт» появится на строящемся продолжении четвертой (оранжевой) линии, на участке от действующей станции «Спасская» в сторону будущей станции «Театральная» и далее к новым станциям на Васильевском острове.

Кроме того, на заседании Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, по словам Цивилева, принято решение о том, что новая станция на третьей линии метро получит название «Шуваловский проспект», а проектируемая станция «Туристская» станет «Богатырской».

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга Сергея Харлашкина, участок Невско-Василеостровской линии от действующей станции «Беговая» до «Шуваловского проспекта», включая станцию «Туристская», запустят в 2023 году.