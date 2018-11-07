В Воронежской области назначен «главный» по культурному наследию

Воронеж, , 16:20 — REGNUM Владимир Перцев назначен на должность начальника управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области с 7 ноября. Об этом сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Указ о назначении Владимира Перцева на государственную должность Воронежской области руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области подписал губернатор Александр Гусев. Перцев назначен на срок полномочий губернатора Воронежской области Гусева.

Отметим, что должность руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области оставалась вакантной с июня, после ухода Николая Петрищева. Владимир Перцев до нового назначения занимал пост начальника отдела по делам архивов управления делами облправительства.