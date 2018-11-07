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Сальвини поздравил Трампа с победой «в битве против всех»

Политика

Трампу удалось подтвердить преимущество республиканцев в «ключевых штатах», отметил Сальвини

Сальвини поздравил Трампа с победой «в битве против всех»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Маттео Сальвини

Рим, 7 ноября 2018, 16:13 — REGNUM  Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в среду, 7 ноября, на своей странице в Twitter поздравил президента США Дональда Трампа с успехом республиканской партии на выборах в Конгресс.

Трампу удалось получить большинство в Сенате и подтвердить преимущество республиканцев в «ключевых штатах», отметил Сальвини. По его словам, эта победа была одержана в противостоянии «со всем и всеми: с левыми журналистами, актерами и певцами, режиссерами и псевдоинтеллектуалами».

К поздравлениям присоединились и некоторые коллеги Сальвини по партии, в частности министр по делам семей Лоренцо Фонтана. На своей странице в Twitter он отметил, что результат республиканцев особенно важен в контексте будущих президентских выборов.

Как сообщалось ранее, по предварительным итогам выборов в США, республиканцы сохранили большинство в Сенате, при этом большинство в Палате представителей перешло к демократам.

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