Сальвини поздравил Трампа с победой «в битве против всех»

Рим, , 16:13 — REGNUM Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в среду, 7 ноября, на своей странице в Twitter поздравил президента США Дональда Трампа с успехом республиканской партии на выборах в Конгресс.

Трампу удалось получить большинство в Сенате и подтвердить преимущество республиканцев в «ключевых штатах», отметил Сальвини. По его словам, эта победа была одержана в противостоянии «со всем и всеми: с левыми журналистами, актерами и певцами, режиссерами и псевдоинтеллектуалами».

К поздравлениям присоединились и некоторые коллеги Сальвини по партии, в частности министр по делам семей Лоренцо Фонтана. На своей странице в Twitter он отметил, что результат республиканцев особенно важен в контексте будущих президентских выборов.

Как сообщалось ранее, по предварительным итогам выборов в США, республиканцы сохранили большинство в Сенате, при этом большинство в Палате представителей перешло к демократам.

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