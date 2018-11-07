Турция вооружит Киев, Узбекистан продолжит осваивать латиницу: Радио REGNUM

Москва, 7 ноября 2018, 17:00 — REGNUM
- Украина договорилась с Турцией о закупке беспилотников;
- В Узбекистане экспериментируют с латиницей;
- Борьбу с черными лесорубами Россия перекладывает на Китай;
- В России вместо губернаторов могут появиться хозяева;
- Закрывать математические школы в России не планируется.
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