Страховка от непродуманных действий: об итогах выборов в Конгресс США

Барнаул, , 16:10 — REGNUM То, что по итогам промежуточных выборов в Конгресс США демократы получили большинство в нижней палате, а республиканцы сохранили преимущество в Сенате, кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания (фракция «Справедливая Россия») Владислав Вакаев обозначил как сохранение системы «сдержек и противовесов».

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM процесс избрания американских конгрессменов, он также отметил:

«Первая мысль, которая приходит при взгляде на прошедшие выборы в США — это действительно выборы. С реальной политической борьбой и интригой, которая держится до самого последнего момента. Что немаловажно, мы не слышали о скандальных нарушениях и фальсификациях. Это только добавляет легитимности полученному результату.

Сейчас многие говорят о том, что эти выборы показали наличие раскола в американском обществе. Возможно, он есть. Но важно, что этот конфликт решается в правовом поле посредством выборных процедур. Я бы хотел обратить внимание на другое — в результате этих выборов в США сохранится система сдержек и противовесов.

В то время как республиканский президент контролирует исполнительную ветвь власти и верхнюю палату парламента, демократы будут иметь большинство в Палате представителей. Это станет своего рода страховкой от необдуманных решений президента, не позволит сконцентрировать власть в одних руках. В этом и заключается преимущество демократического политического режима».

Как уже сообщало ИА REGNUM, при подведении промежуточных выборов в Конгресс США выяснилось, что республиканцы сохранили большинство в Сенате США, а демократы усилили своё присутствие в Палате представителей. Дональд Трамп назвал такие результаты голосования «огромным успехом».

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