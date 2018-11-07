Коморские Острова, Гренада и Доминика отозвали своё признание Косово

Белград, , 15:58 — REGNUM Ещё три государства отозвали свои решения о признании независимости односторонне отделившегося от Сербии края Косово и Метохия. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

По его словам, соответствующие ноты были получены от правительств Коморских Островов, Гренады и Содружества Доминики.

Как отмечается, данные решения были приняты в знак поддержки продолжающегося диалога между Белградом и Приштиной. Ожидается, что власти этих стран поддержат взаимоприемлемое для обеих сторон решение, когда оно будет достигнуто.

Напомним, за последнее время уже целый ряд стран отозвал свои прежние решения по Косово. Об отзыве признания независимости края ранее объявили власти объявили Суринам, Бурунди, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Папуа — Новая Гвинея и Лесото.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово около ста государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета Безопасности — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

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